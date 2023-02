Ben 150 imprenditori al BNI (Business Network International) di Toscana Ovest

Oltre 150 imprenditori provebienti dalle province di Lucca, Prato e Pistoia si sono ritrovati giovedì presso l’Hotel Guinigi di Lucca per scambiarsi opportunità di lavoro ed anche per rinsaldare rapporti di collaborazione lavorativa e di amicizie. L’occasione è stata la colazione di lavoro BNI (Business Network International) di Toscana Ovest, l’organizzazione di scambio referenze e business networking più vasta e di successo a livello mondiale. BNI coinvolge professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d’affari grazie al Givers Gain, "chi dà riceve", innescando un circolo virtuoso del dare: il desiderio di aiutarsi reciprocamente, la condivisione delle esperienze e la contaminazione di idee per cambiare il modo in cui il mondo fa affari.

A rendere particolarmente emozionante l’incontro è stato anche l’intervento di Riccardo Bergamini, l’alpinista lucchese, primo toscano ad aver raggiunto 8201 metri di altezza senza ossigeno supplementare. A partire dai 7 Valori BNI ha raccontato quanto straordinario sia il suo mondo e quanta dedizione e preparazione richiedano le sue imprese.

"Tutte le persone coinvolte in BNI – spiega Daniele Pagno, Executive Director della Region Toscana Ovest – si dedicano con impegno e passione quotidiana a sostenere i membri nella crescita delle loro attività. Gli incontri avvengono in un giorno preciso della settimana e seguono uno schema ben preciso, in cui i partecipanti si presentano, dicono di cosa si occupano, si scambiano contatti e referenze, grazie alle quali è possibile concludere un affare, ossia realizzare un fatturato per merito della segnalazione di un membro del capitolo. L’incontro all’Hotel Guinigi E’ stato un momento importante ed emozionante anche per il fatto che, dopo due anni, finalmente ci siamo potuti di nuovo riunire tutti insieme".

La mattinata si è conclusa con due tornate di tavoli di lavoro in cui i vari professionisti intervenuti hanno potuto presentarsi reciprocamente e confrontarsi con gli altri per individuare possibili collaborazioni.

F.Vin.