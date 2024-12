Bel successo dell’iniziativa Elfi per un giorno

Quando la generosità arriva dai più piccoli. Grande successo per Elfi per un giorno, l’iniziativa – organizzata dall’associazione Astrea – che si è tenuta lo scorso fine settimana alla Fabbrica del Natale allestita nella piazzetta San Carlo. Decine di bambini hanno infatti scelto un proprio giocattolo da donare, lo hanno impacchettato e consegnato direttamente nelle mani di Babbo Natale. Gli oltre 150 regali raccolti, pensate, sono stati poi portati alla Cooperativa Margherita, al Centro Antiviolenza La Luna, all’Alma Domus di Vicopelago e sono arrivati, grazie alla Caritas, anche nei centri di ascolto di S. Anna, Santa Maria del Giudice, Arancio, San Concordio e Ponte a Moriano.

"Vogliamo ringraziare tutte le bambine e i bambini che hanno partecipato - ha commentato Diletta Simonetti, presidente dell’associazione - Abbiamo vissuto due giorni di grandi emozioni: abbiamo toccato con mano la semplicità che i piccoli mettono nel gesto di donare, senza farsi domande, senza porsi freni o limiti. Grazie ai genitori che hanno capito l’importanza di questo momento, dimostrando una grande sensibilità".

Per entrare a far parte di Astrea è sufficiente compilare il form online che si trova sul sito dell’associazione. È possibile scegliere di impegnarsi come volontario attivo, partecipando alle attività sul campo, oppure sostenere l’associazione con donazioni o iniziative personali. Nata nel 2020, l’associazione - composta da donne - è centrata sul concetto di inclusività e in particolare vuole consentire ad altre donne di avere una possibilità di riscatto.