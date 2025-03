Bcl sale sulle montagne russe. Dal meno 20 alla vittoria di nove

BASKET BALL CLUB LUCCA 94COLLEGE BORGOMANERO 85

BASKET BALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 13, Lippi, Dubois 9, Barsanti 11, Simonetti 11, Del Debbio 18, Vignali, Pierini 12, Candigliota, Trentin 20. All. Olivieri.

COLLEGE BASKET BORGOMANERO: Oliveri, Giustina, Broggi 21, Benzoni 14, Asani 3, Piccirilli 3, Gaiola 4, D’Amelio 11, Bazan 19, Osagie, Osasuyi 8, Rupil 2. All. Di Cerbo.

Arbitri: Russo e Baldini di Firenze.

Note: parziali 24-33, 34-61; 61-75.

Benvenuti sulle montagne russe. La squadra di casa subisce per 30’, i piemontesi avanti di 27 all’intervallo lungo grazie ad un parziale di 28-10, ma proprio allora la Olivieri band comincia a giocare quando pensava di aver perso e con un controbreak di 33-10 nell’ultimo segmento di partita ribalta il match imponendosi addirittura di 9. Una gara che è sfuggita ad ogni logica. Ma quando si contano sei giocatori in doppia cifra e Dubois a 9 punti, significa che il potenziale offensivo è di prim’ordine, con il fattore D (Del Debbio-Drocker), ancora decisivo. Inizio in salita per il BCL che non riesce a contenere il College che dalla distanza sta letteralmente dominando il match con 5 triple che lo proiettano sul 17/28 dopo 6 minuti di gioco, quasi tutti realizzati con piedi a terra e piazzati. I biancorossi provano a recuperare sfruttando la maggiore fallosità degli avversari, andando in lunetta per i tiri liberi, ma non è a sufficienza per compensare le alte percentuali al tiro degli ospiti. Il primo quarto si chiude con una tripla a marchio Dubois sulla sirena che fissa il primo parziale a 24/33. Il secondo parte con grosse differenze di percentuali, 64% da tre per il College contro il 30% del BCL, meglio per i tiri da due, 67% contro il 50% dei biancorossi. Ma diventa una Waterloo per Barsanti e compagni. IL meno 27 di metà gara lo dimostra. Ma qui comincia la remuntada clamorosa. Due triple di Drocker riportano i lucchesi a meno 14 a 10’ dalla sirena finale. Apre l’ultimo quarto Trentin che dai liberi fa due su due per il meno 12 ed è ancora Trentin che porta il BCL a 10 lunghezze dal College. Poi è il meno 8 con Del Debbio e ancora Trentin che inchioda il meno 7 dopo tre minuti di gioco, quello in campo è un BCL decisamente nuovo che sta lottando con i denti per venire fuori dalle sabbie mobili dove era imprigionato. AL 35ì si sblocca anche il Capitano che accorcia dagli oltre 6 metri, poi Trentin va sui liberi per altri due pesantissimi punti che portano il BCL a meno 4. Nell’ultimo periodo i novaresi vedono il canestro lucchese come la cruna di un ago, il pareggio lo firma Trentin a quota 81 al 37’ e subito dopo il primo sorpasso con i liberi. Gli ospiti escono dalla sfida e i ragazzi di casa trionfano. Si ritorna in campo mercoledì, ore 20,30, sempre al Palatagliate, nel turno infrasettimanale contro Casale. Vincere avvicinerebbe ancora di più allapoule promozione.

Massimo Stefanini