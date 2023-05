Barsanti, tour nelle frazioni Tappa in Brancoleria per ascoltare i residenti

Nuovo incontro sul territorio dell’assessore alle Frazioni Fabio Barsanti che giovedì sera ha fatto visita agli abitanti della Brancoleria. Nella canonica della Pieve di San Giorgio, Barsanti ha potuto confrontarsi con il comitato di zona e i cittadini residenti della vasta zona.

E’ stata l’occasione per fare il punto sugli interventi dell’amministrazione comunale ma soprattutto per ascoltare le richieste e i suggerimenti degli abitanti nelle dieci frazioni in cui è articolata la Brancoleria: Deccio, Gignano, San Giusto, Sant’Ilario, San Lorenzo, Ombreglio, Piazza, Pieve, Tramonte di Brancoli e Vinchiana.

"Abbiamo parlato dei lavori e delle manutenzioni e dei progetti – afferma Barsanti - Una particolare attenzione è stata rivolta dall’amministrazione al controllo e intervento sui movimenti franosi e su questo argomento sono di particolare importanza i progetti finanzianti con il Pnrr che riguardano l’apposizione delle reti metalliche per impedire e contenere la caduta di materiale sulle strade. Per quanto riguarda il futuro, nel Piano triennale abbiamo inserito un miglioramento della via di San Giusto e la riqualificazione della zona del ponte vecchio a Vinchiana. Vista l’articolazione e la vastità della zona le richieste dei cittadini sono state tante. L’incontro con l’amministrazione è stato molto apprezzato e per questo abbiamo deciso di rivederci a breve. Per quanto riguarda le attività culturali e di valorizzazione della Brancoleria attueremo tramite finanziamenti specifici una nuova valorizzazione di tutta la rete sentieristica delle frazioni, che potrà essere utilizzata e pubblicizzata per incentivare il turismo lento in questo angolo di Lucchesia così ricco di natura, paesaggio, monumenti e storia".