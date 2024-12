Barga: lavori al palazzetto dello sport ripartono dopo Natale, nuovo asilo nido in arrivo

In uno degli ultimi consigli comunali la prima cittadina di Barga ha indicato tempi ormai certi, dopo tanti ritardi, contrattempi e imprevisti per il cantiere dei lavori del palazzetto dello sport di Barga. Lavori che alla fine, soprattutto con i rincari ed i prezzi “impazziti“ del dopo covid, sono arrivati a 3,2 milioni di euro che però sono stati tutti coperti nonostante gli imprevisti.

"I tempi per vedere il ritorno del palazzetto? Oggi - risponde la prima cittadina - verranno i rappresentanti dell’azienda appaltatrice Ciro Menotti per un sopralluogo sul cantiere che servirà per programmare la ripartenza dei lavori dell’ultimo lotto. I lavori partiranno dopo le feste di Natale per portare a definitivo completamento il palazzetto. E’ nostra intenzione inaugurare il nuovo palazzetto con l’apertura del prossimo anno scolastico 2025/26".

"La vicenda è stata complessa e stiamo finendo gli atti amministrativi - aggiunge - ; vorrei ricordare che nonostante tutte le problematiche ed i prezzi impazziti del dopo covid, siamo riusciti a trovare la copertura economica per l’intervento. Non è stata cosa semplice far fronte a tutte le difficoltà che abbiamo incontrato lungo il percorso, ma finalmente ci siamo". Altra questione che sta tenendo banco ultimamente è la realizzazione di un asilo nido in Piangrande, territorio dove il Comune intende realizzare in futuro anche la scuola dell’infanzia.

E’ stato richiesto un piano di caratterizzazione dei terreni dalle opposizioni e dagli ambientalisti che sono contrari al progetto, ma il Comune intende andare avanti: "Ovviamente la caratterizzazione sarà il primo passaggio e avverrà nelle prossime settimane - dichiara Campani - . Poi cercheremo di partire quanto prima con i lavori per realizzare il nuovo asilo nido per un costo totale di 1,1 milioni di euro finanziato con un contributo regionale e con fondi del Comune di Barga. Non prima però di un incontro che abbiamo garantito avverrà con i Custodi degli Alberi e del suolo che ci hanno chiesto di illustrare pubblicamente il progetto. L’Asilo Nido in Piangrande per noi è un intervento strategico per rispondere ad una domanda in costante crescita per questo servizio. La lista di attesa vede l’aumento a ben 30 domande di inserimento e il nuovo Nido ci permetterà di rispondere a queste domande".

"Avrà una capienza di 24-30 posti e peraltro ci sono anche già i fondi per la sua gestione. Andremo avanti su questo obiettivo con l’intento di realizzare i lavori entro l’aprile 2026. Andremo avanti anche per il progetto della nuova materna - conclude la sindaca - . E’ tra le priorità del nostro programma e intendiamo trovare i fondi per realizzarla nella solita area che ospiterà il Nido per creare il polo 0-6 anni".

