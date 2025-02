Bando regionale sulle città murate. Fondi in arrivo per 5 milioni di euro

GARFAGNANA "Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024, attraverso il quale le mura di ventidue Comuni toscani, torneranno ad animarsi grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro.

In provincia di Lucca sono state selezionate cinque proposte: Comune di Pieve Fosciana per un contributo di 300mila euro, Comune di Barga per un contributo di 132mila euro, Comune di Minucciano per un contributo di 300mila euro, Comune di Gallicano per un contributo pari di 300mila euro e Comune di San Romano in Garfagnana per un contributo di 288.300 euro.

A Pieve Fosciana l’intervento interesserà piazza San Giuseppe, la torre medievale e il borgo di Sillico. La torre è parte di quei presidi e piccole torri poste a difesa delle realtà paesane e lungo la viabilità di attraversamento dell’Appennino, rappresentando quindi una realtà importante del circuito composto dai vari sistemi difensivi presenti in Garfagnana.

Il progetto del Comune di Barga prevede la realizzazione di un percorso storico – culturale denominato “Sulle orme della linea gotica” che andrà a connettere le mura del centro storico del capoluogo all’antica Rocca di Sommocolonia dove sorge la Torre danneggiata dal terremoto del 1920 e dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale attraversando le antiche strade del centro storico, le vecchie mulattiere, i sentieri nel bosco e il complesso storico di Villa Gherardi.

A Minucciano saranno realizzati tre percorsi, focalizzati sulla torre civica, le mura fortificate e l’eremo. Questi nuovi itinerari permetteranno l’accesso a spazi prima inaccessibili e la connessione pedonale e ciclabile all’eremo su un percorso sensoriale e meditativo interdetto alle auto.

Gli interventi a Gallicano puntano alla valorizzazione del “Castrum Liverni” fortificazione utilizzata dalle varie potenze che si spartirono tali territori, come punto di contatto militare data la sua ottima visuale su buona parte della Valle del Serchio e Garfagnana. In particolare, la Rocca di Verni ebbe un’importanza strategica per Lucca come punto di avvistamento.

Infine nel territorio del Comune di San Romano in Garfagnana si svilupperà un progetto di valorizzazione ambientale e creazione di un percorso culturale dalla Fortezza di Verrucole ai Mulini storici”.