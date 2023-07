Bagni Bernabò in notturna Riecco le aperture speciali "Benessere dall’acqua"

Il bagno Bernabò da questa settimana ha inizio l’apertura serale fino a mezzanotte ogni mercoledì. Questo orario serale, già sperimentato con successo lo scorso anno, sarà in vigore nei mesi di luglio e agosto. La gestione, come si sa, è stata affidata dal comune nel 2022, tramite gara di appalto pubblic,a ad una società, appositamente costituita, diretta da Gabriele Ferrari, imprenditore operante da anni nel settore termale, già socio di analoga esperienza alle Terme di Cervarezza, provincia di Reggio Emilia. Normalmente lo stabilimento è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario 09,00-18,00. Lo stabilimento è intitolato a Bernabò, fiorentino che nella prima metà del sedicesimo secolo guarì da una grave forma di malattia della pelle, immergendosi casualmente nella calda fanghiglia di queste acque termali. Successivamente Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, nel 1810 costruì l’attuale stabilimento che rimane ad oggi perfettamente integro. Dopo un’opera di restauro terminata nel 2006, ai nostri giorni la struttura torna a rivivere ed offrire i benefici effetti delle sue acque, tanto decantate e oggi attestate e documentate. Le acque della Sorgente Bernabò, sgorgano a 39,2 gradi. Queste acque curano patologie dell’apparato osteo-articolare, muscolo-tendineo e patologie artroreumatiche, andando a svolgere un’azione antinfiammatoria, depurativa, miorilassante ed analgesica. La composizione di queste acque comprende: Calcio - ruolo stabilizzante sulle cellule; solfato - rinnovamento cellulare nei tessuti danneggiati dalle infiammazioni; bicarbonato - azione analgesica, sedativa; magnesio - riduce l’eccesso di zuccheri nel sangue; sodio - regola il passaggio di fluidi e nutrienti nelle cellule.

La società ha allo studio il progressivo potenziamento ed ampliamento della proprio attività sul territorio, rivolgendo le attenzioni alle vicine "Docce Basse" per eventuale gestione. "Crediamo che le potenzialità di Bagni di Lucca – dice Gabriele Ferrari – unite al patrimonio di arte, bellezza naturale e paesaggistico di cui dispone il suo territorio, si coniugano perfettamente con le acque termali e la necessità di trovare quel benessere psico-fisico, che consenta un relax unico e rilassante, per rimediare allo stress della quotidianità e alla salute della pelle." Per info e prenotazioni 331 171 9014.

Marco Nicoli