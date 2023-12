Babbo Natale va in vespa. E torna la “Fabbrica“

LUCCA

Secondo fine settimana ricco di appuntamenti alla Fabbrica del Natale di villa Bottini. La programmazione, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Crea e con le associazioni di volontariato locale, è parte integrante dell’offerta culturale e di intrattenimento di Lucca Magico Natale, rivolta in particolare alle famiglie e ai bambini.

Da oggi a domenica 17 a partire dalle 15 e fino alle 18.30, ci saranno Babbo Natale ed Elsa del Regno di Frozen e tutta una serie di laboratori creativi. Il venerdì, in particolare, sarà realizzato il laboratorio “Il Mondo Incantato del Natale” a cura di Acchiappasogni, ci sarà “Il Circo di Ghiaccio” con truccabimbi e Clow, a cura di Sweet Party di Puccinelli Silvia e “Le Fiabe di Fata Alida”, letture animate, teatro, a cura di Dryas Teatro Natura di Simona Generali .

Il sabato, oltre a Il Mondo Incantato del Natale, ci sarà l’iniziativa “Elfo per un giorno”: si potrà portare, impacchettare e consegnare un regalo da donare ai più bisognosi, a cura di Astrea Aps Ets, e ancora il Baby Parking, a cura della Cattiva Compagnia Aps (i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione on-line sul sito Eventbrite attraverso il seguente link: giocoteatro.eventbrite.com-) e Il Circo di Ghiaccio. Alle 16 si svolgerà il concerto corale con i bambini dell’istituto comprensivo Ungaretti e alle 17 Babbo Natale arriverà in Vespa nel giardino di villa Bottini, a cura del Vespa Club Lucca Asd. Infine alle 18.30 Concerto dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale Passaglia di Lucca a cura dell’Ass. Circolo Lucca Jazz con la possibilità di fare un aperitivo in villa. Domenica pomeriggio oltre a tre laboratori creativi dedicati ai più piccoli, si segnala un laboratorio di cucina a cura di Artesptressa dal titolo “Cucina il tuo Natale”. E alle 18 nel salone centrale della villa “Christmas Swing”, a cura dell’orchestra Osmann Gold.

Per tutta la durata della Fabbrica del Natale sarà possibile visitare nei sotterranei di villa Bottini la mostra fotografica su “Lucca di una volta: scatti d’autore”, a cura dell’Archivio Fotografico del Comune di Lucca “Arnaldo Fazzi”. Si tratta di 16 pannelli fotografici che portano alla luce frammenti di storia cittadina per mano dei professionisti Ettore Cortopassi (1895-1989) ed Eugenio Ghilardi (1910-1985), pilastri della produzione iconografica locale dagli anni Trenta agli Ottanta del Novecento.