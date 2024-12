Attualmente sono 546 i dipendenti comunali. Assorbono il 27 per cento

Sono attualmente ben 546 i dipendenti del Comune di Lucca e il loro numero è destinato a crescere. Il costo per il mantenimento dell’apparato comunale per il 2025 sarà pari a 25 milioni di euro, che corrisponde a circa il 27 per cento della spesa corrente per il prossimo anno (superiore ai 91 milioni complessivi). Sempre nel 2025, al sociale andranno 15 milioni, alla cultura 5 milioni, all’ambiente 3,4 milioni, al trasporto pubblico 7,6 milioni, all’istruzione 9,6 milioni, all’ordine pubblico 6,6 milioni, alle politiche giovanili 1,5 milioni, all’edilizia abitativa 2 milioni, al turismo 800mila euro.