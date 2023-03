Assi viari, "Anas fermi gli espropri e si sieda al tavolo con i Comuni"

Fermare le procedure degli espropri e modificare il progetto. E’ l’input che il Comune di Capannori intima all’Anas sui progetti viari. "Regione Toscana, Comune di Lucca e Comune di Capannori concordano sulla necessità di rivedere il progetto dell’asse nord-sud e pertanto espropriare sulla base del vecchio tracciato, che tutti vogliamo modificare, non ha senso – commenta l’assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro – perciò chiediamo anche alla Regione Toscana e al Comune di Lucca di prendere posizione nell’interesse dei cittadini. L’unica azione che Anas può fare oggi è di sedersi a un tavolo con gli enti locali e trasferire sul tracciato le modifiche richieste da chi nei luoghi ci vive. Anas, senza avvisare gli Enti, ha proceduto a dare seguito agli espropri legati al progetto che deve essere modificato. Proprio nel momento in cui i Comuni interessati dal progetto degli assi viari nord-sud, Lucca e Capannori e la Regione Toscana, stanno infatti per firmare un protocollo d’intesa per l’apertura di un tavolo di lavoro per concordare le modifiche necessarie al progetto e rendere l’opera utile per il territorio."

"Un comportamento inaccettabile – conclude Del Chiaro – perché siamo venuti a scoprire grazie alle segnalazioni dei cittadini, senza alcuna comunicazione, che Anas sta portando avanti la procedura di esproprio. Stiamo parlando di un’opera che prevede una sopraelevata ad 8-9 metri di altezza, senza alcujn vantaggio per le aziende di Marlia. Oltre ad un impatto ambientale devastante, questo significherebbe lasciare le viabilità comunali come via dei Masini soffocate dal passaggio di più di 400 tir al giorno. Chiediamo quindi che il Commissario straordinario venga a confrontarsi con noi". Nel frattempo nasce uno sportello per i cittadini interessati dagli espropri per dar loro assistenza nella procedura di opposizione.

Ma.Ste.