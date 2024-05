Aspettando Eric Clapton. Il suo staff è già arrivato

Cresce l’attesa per la partenza dell’edizione 2024 del Lucca Summer Festival. Attesissimo lo show inaugurale di domenica 2 giugno sugli spalti delle Mura, affidato alla chitarra del mitico Eric Clapton. Lo storico musicista sta per arrivare, ma il manager e il suo staff sono già a Lucca, per ora sostanzialmente come turisti, per assaporare l’atmosfera del festival.

E proprio per creare sempre qualcosa di nuovo e visivamente stimolante, quest’anno Mimmo D’Alessandro ha fatto realizzare una speciale maxi cornice posizionata all’ingresso di Cortile degli Svizzeri, prima dell’accesso all’area ospiti. All’interno di questa cornice dorata realizzata da maestri del Carnevale di Viareggio, di volta in volta viene

collocata una gigantografia dell’artista che sarà protagonista del prossimo concerto. Il debutto è quindi toccato a Eric Clapton, che da ieri sera fa bella mostra di sé con la sua chitarra all’ingresso del Cortile, come una sorta di opera d’arte.

Intanto in tema di infrastrutture, Algeco S.p.A., azienda leader nella vendita e noleggio di spazi modulari e moduli prefabbricati con sede a San Gemini e sedi collocate su tutto il territorio italiano, conferma anche quest’anno la sua partecipazione come partner ufficiale del Lucca Summer Festival e della Prima Estate di Lido di Camaiore. Algeco ha realizzato e consegnato un totale di 144 moduli, completando i lavori in soli due mesi. Per il Lucca Summer Festival sono stati creati, oltre agli uffici di produzione e uffici direzionali con terrazza panoramica, anche degli Skybox. Per La Prima Estate, i moduli forniti sono stati utilizzati per allestire camerini, bagni, uffici di produzione, uffici per i fonici, uffici direzionali e spazi per il merchandising.

Dopo Eric Clapton in cartellone le due serate di Ed Sheeran dell’8 e del 9 giugno, ciascuna sold out con 80mila spettatori complessivi, sempre sugli spalti delle Mura. E qui è poi atteso il 28 giugno il concerto che avrà per protagonista il Maestro Riccardo Muti: dirigerà l’Orchestra Cherubini in una speciale formazione di ben 130 elementi, con un programma dedicato a Giacomo Puccini per il centenario della morte. Un evento unico ripreso dalla Rai in mondovisione. Ma per chi vorrà esserci, i biglietti sono ancora in prevendita su TicketOne e alla biglietteria del teatro del Giglio.