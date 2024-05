Asl, prevenzione a chilometro zero. Accordi con le farmacie e test in piazza per l’epatite C

Prevenzione in primo piano. La chiamata dell’Asl è per domani per uno screening gratuito sull’epatite C: un semplice pungidito, rapido, su sangue capillare con cui scoprire in pochi minuti se si è positivi, spesso senza saperlo visto che l’infezione può decorrere senza sintomi per anni o decenni, e quindi accedere alle cure prima che il virus causi danni al fegato con il rischio di cirrosi o carcinoma epatico ma anche sviluppare malattie reumatologiche, ematologiche, cardiovascolari o diabete mellito.

L’evento – promosso dalla Regione Toscana e organizzato con la collaborazione delle associazioni di volontariato toscane e che coinvolgerà tutto il territorio regionale - è parte della campagna regionale di screening gratuito ripresa nelle scorse settimane, dopo i 41 mila esami effettuati nel 2023. A Lucca i test si svolgeranno a cura della Croce Rossa domani in piazza Cittadella con orario 10-19, oppure grazie alla Misericordia di Capannori in piazza della Chiesa sempre domani dalle 9 alle 12.

Anche per il 2024 la popolazione invitata a sottoporsi al test è quella nata tra il 1969 e il 1989, la fascia d’età individuata dal ministero. A questi vanno aggiunti la popolazione carceraria e gli utenti dei Serd, il servizio per le dipendenze. Oltre che nelle piazze toscane il 26 maggio, sarà possibile effettuare il test fino al 31 dicembre 2024 nelle sedi delle associazioni e presso le farmacie e gli studi dei medici di medicina generale che aderiranno.

Sempre sul fronte della prevenzione l’Asl fa sapere che è attivo nelle farmacie pubbliche e private il servizio di distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ai cittadini che nell’arco del 2024 hanno ricevuto dalla Asl la lettera di invito e che non hanno ancora aderito all’esame. L’elenco delle farmacie è pubblicato sul sito della Asl Toscana nord ovest nella pagina dedicata agli screening (https://www.uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/135-screening). La Asl raccomanda di portare con sé la lettera di invito e la tessera sanitaria.

La provetta dovrà essere riconsegnata ai distretti Asl di riferimento zonale o alle Associazioni di volontariato, l’elenco con gli orari, le sedi e le istruzioni per effettuare la raccolta del campione è disponibile nelle farmacie e verrà riportato nella lettera di invito. Il farmacista è a disposizione della cittadinanza per informazioni sugli screening e sulle modalità di adesione e, dalle 8.30 alle 12.30, è attivo il numero unico dello screening ASL al quale telefonare per chiarire dubbi o semplicemente per informazioni (0585 498004).