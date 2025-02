Articoli irregolari. Finanza sequestra 1400 prodotti

Sequestrati 1400 prodotti complessivamente, tra candele e deodoranti, in un esercizio commerciale di Altopascio al cui titolare è stata elevata una sanzione di 26mila euro. L’operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza si inquadra nell’ambito delle attività a contrasto del commercio di prodotti contraffatti e non sicuri. I controlli sono scattati in vari negozi della Piana di Lucca.

In tale contesto le Fiamme Gialle hanno accertato diverse infrazioni all’attività ubicata ad Altopascio. I prodotti in questione, seppure provvisti di etichettatura e confezione, non riportavano le indicazioni di sicurezza obbligatorie omettendo, tra l’altro, il Paese di origine del produttore, la possibile presenza di materiali o sostanze dannose per uomo, oggetti, ambiente, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso. Alcuni prodotti inoltre risultavano riportare indicazioni esclusivamente in lingua straniera. Al titolare dell’attività è stato elevato un verbale di accertamento per la successiva sanzione amministrativa pari, come detto, ad oltre 26mila euro, da parte della Camera di Commercio di Lucca.

I prodotti sottratti alla disponibilità dell’esercente saranno, a procedimento definito, oggetto di distruzione. "Le attività condotte dalla Guardia di Finanza nel settore del contrasto alla contraffazione e della sicurezza dei prodotti immessi in commercio rappresentano il costante impegno profuso dal Corpo per intercettare e reprimere ogni forma di violazione alle norme sugli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale – spiegano dal comando provinciale – contrastare la diffusione di prodotti non sicuri significa garantire tutela e protezione efficace sia dei consumatori che dei commercianti per consentire lo sviluppo di un mercato competitivo, improntato ad una libera e sana concorrenza".

Massimo Stefanini