Arti e mesteri. Piazza S.Giusto e XX Settembre

Sarà una Pasqua all’insegna del mercatino “Arti e Mestieri” che torna in piazza San Giusto e piazza XX Settembre. Confesercenti Toscana attraverso il suo Centro Assistenza Tecnica si è infatti aggiudicata il bando triennale per l’organizzazione dell’evento che si svolge ogni fine settimana del mese come previsto dal Piano del Commercio. E proprio per il debutto dell’edizione 2024, oltre ai canonici sabato e domenica si aggiungerà anche Pasquetta per offrire una accoglienza particolare ai lucchesi ma anche ai tanti turisti che sceglieranno la nostra città per questo primo ponte festivo dell’anno. Sedici gli stand, tutti allestiti in modo artistico con drappi e coperture di stoffa, nei quali gli artigiani-artisti proporranno i loro prodotti e le loro creazioni: bijoux fatti a mano in metallo, argento, uncinetto e ceramica, cinture, portafogli e bracciali in pelle, borse in pelle e tessuto, sassi dipinti, cappelli, oggettistica e monili in ceramica, prodotti naturali come saponi e oli essenziali ed altro ancora.

“Siamo davvero soddisfatti per essere riusciti ad ottenere l’organizzazione per i prossimi tre anni di questo mercatino di altissimo livello – spiega Confesercenti – che dà lustro all’offerta commerciale lucchese e che in questa data pasquale si aggiunge alla tradizionale fiera di piazza Napoleone. Gli artigiani/artisti e le loro creazioni ci auguriamo possano accompagnare questo inizio di stagione turistica che sicuramente vedrà confermare gli ottimi risultati dell’anno scorso. Arti e Mestieri costituisce una offerta unica nel suo genere per la qualità degli espositori – conclude Confesercenti Toscana – Ringraziamo l’amministrazione comunale come al solito per la collaborazione e l’assessore Paola Granucci che sarà presente in piazza per l’inaugurazione”.