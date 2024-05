Arte e femminismo negli anni Settanta. Il libro di Gastaldon La Fondazione Ragghianti di Lucca ospita la presentazione del libro "Now We Have Seen. Women and Art in 1970s Italy", dedicato al rapporto tra arte e femminismo. Moderato da Sandra Lischi, l'evento vedrà la partecipazione di Giorgia Gastaldon e Silvia Bottinelli, tra gli altri autori del volume.