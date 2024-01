Arriva “UbikOblò“, incontri culturali letterari alla Libreria Ubik

La Libreria Ubik Lucca è annuncia l’iniziativa “UbikOblò”, una serie di incontri culturali letterari pensati per offrire uno spazio di confronto aperto e stimolante su temi di attualità, cultura, argomenti e fatti legati a libri e autori. L’evento è curato personalmente dalla titolare della libreria, Gina Truglio, appassionata libraia con una lunga esperienza nel mondo della letteratura. Il primo appuntamento di “UbikOblò” avrà luogo domani giovedì 18 gennaio alle 18.30 presso la Libreria Ubik, in Via Fillungo 137. L’evento è aperto a tutti gli amanti della cultura, lettori appassionati e coloro che desiderano partecipare a un’esperienza coinvolgente di scambio di idee e riflessioni.

Gina Truglio, curatrice degli incontri, ha progettato una serie di appuntamenti che abbracciano una vasta gamma di argomenti, dal dibattito sugli ultimi best seller letterari alle conversazioni approfondite su questioni sociali e culturali. Ogni incontro sarà arricchito dalla partecipazione attiva del pubblico, che avrà l’opportunità di condividere opinioni, chiedere domande e approfondire le proprie conoscenze letterarie. UbikOblò è nato dalla volontà di creare un luogo di confronto aperto e inclusivo per tutti coloro che amano la cultura e la letteratura. La Libreria Ubik invita tutti gli interessati a partecipare a questo primo appuntamento di “UbikOblò” e ad unirsi a questa avventura culturale che promette di essere un’esperienza unica nel tessuto culturale di Lucca. E’ possibile seguire le iniziative dedicate e i vari eventi sui canali social Instagram e Facebook che daranno aggiornamenti e notizie in tempo reale sull’evento. “La nostra – spiega Gina Truglio – sarà una finestra su un mare infinito di libri, spalancata e attende solo i contributi di ogni lettore appassionato e incuriosito che aspettiamo già domani alle 18.30“.