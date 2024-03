Arriva Radio Capannori. Il progetto di Del Chiaro: "Informazione per tutti"

Oltre a quelle lucchesi, nella Piana, prima dell’avvento della super tecnologia ci sono stati due tentativi negli anni ‘80-90 di lanciare una emittente radiofonica: Ippogrifo a Altopascio e Alfa 99 a Porcari. Adesso Giordano Del Chiaro, candidato sindaco del centrosinistra, lancia Radio Capannori. Il podcast informerà i cittadini e farà conoscere la bellezza e le storie più suggestive del territorio. Da ieri è disponibile su tutti i canali Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Youtube Podcast e presto sui canali Instagram e Facebook del candidato.

L’iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa. Uno strumento nuovo e innovativo con cui parlare di Capannori: un racconto che avrà spesso una finalità informativa e quindi utile per i cittadini, ma anche un mezzo per narrare ciò che fa la comunità, grazie alle tante associazioni. La prima puntata racconta delle camelie, fiore simbolo del Compitese.

Ogni puntata ha una durata di circa 5-7 minuti, ed è gratuita. "Sono molto contento di lanciare oggi ‘Radio Capannori’ – dice il candidato sindaco Del Chiaro – un podcast che vuole anzitutto essere un ulteriore strumento di informazione per tutti, con un occhio di riguardo alle fasce più giovani della popolazione che usano ogni giorno queste piattaforme".

Massimo Stefanini