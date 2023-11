Arriva l’avvocato di strada. Difende i senza fissa dimora

Garantire, con più forze possibili, una maggiore e costante assistenza a chi vive per strada. È questo l’obiettivo del Comitato della Croce Rossa di Lucca che, oltre a svolgere con regolarità il servizio dedicato ai senza fissa dimora, in questi giorni ha sottoscritto anche un accordo con l’organizzazione “Avvocato di strada”.

L’organizzazione, nata nei primi anni Duemila, fornisce assistenza legale gratuita ai senza tetto e alle vittime di tratta. Grazie a questo accordo, la Croce Rossa concederà gratuitamente una stanza della sede del comitato per poter svolgere le loro attività. Avvocato di Strada riceverà infatti ogni giovedì dalle ore 17 alle 19 presso i locali della sede in via Carlo Piaggia 421.

Per contattare l’organizzazione è possibile scrivere a questo a questo indirizzo email: [email protected]

In più prosegue senza sosta anche il servizio di Unità di strada effettuato ogni settimana dai volontari della Croce Rossa. Questo servizio ha la funzione di donare supporto fisico ma anche morale a chi risiede in strada. Durante i mesi più freddi, oltre ai generi di conforto donati dai bar e dalle pasticcerie della zona, alle persone assistite saranno consegnati anche coperte, sacchi a pelo e indumenti caldi. E’ un supporto fondamentale per chi non ha casa e si trova a affrontare questi mesi di freddo. Un servizio che la Croce Rossa svolge da diversi anni grazie anche alla fondamentale presenza dei volontari.