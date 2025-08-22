Arredi scolastici usati alle associazioni

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
22 ago 2025
MASSIMO STEFANINI
C’è tempo fino al 29 agosto. Il Comune di Porcari intende procedere alla cessione gratuita, a titolo di contributo di...

Il sindaco del Comune di Porcari, Leonardo Fornaciari

C’è tempo fino al 29 agosto. Il Comune di Porcari intende procedere alla cessione gratuita, a titolo di contributo di arredi scolastici, non più utilizzabili ma che potrebbero risultare ancora idonei per altri Enti.

Il Municipio di piazza Orsi ne effettuerà la cessione a titolo gratuito ai soggetti che ne faranno richiesta per attività di pubblico interesse con divieto di cessione a terzi pena la decadenza e revoca della cessione e l’obbligo di restituzione. Gli arredi saranno ritirati nello stato di fatto in cui il Comune di Porcari ne è in possesso, pertanto gli Enti beneficiari della cessione non potranno rivalersi nei confronti del Comune di Porcari in caso di difetti e/o malfunzionamento. Il richiedente si assumerà la responsabilità per qualsiasi utilizzo indebito o contrario alla normativa, escludendo la responsabilità del Comune di Porcari per eventuali danni a cose o persone dovute all’utilizzo dei beni impegnandosi a smaltire gli arredi stessi, quando si rendesse necessario, nel rispetto delle norme sul trattamento dei rifiuti; in nessun caso la cessione gratuita potrà comportare oneri diretti o indiretti a carico dell’Amministrazione. Possono fare richiesta dei predetti beni i Comuni ed altri Enti pubblici, religiosi, del Terzo Settore operanti nel nostro territorio, istituzioni scolastiche, associazioni senza scopo di lucro del territorio.

Ma.Ste.

