Arma, 209 anni dalla fondazione Una vita in difesa della società Ecco tutti i carabinieri premiati

Era il 13 luglio 1814 quando venne fondato il Corpo dei Carabinieri Reali, diventato nel 1946 Arma dei Carabinieri. Ieri, quindi, erano i 209 anni dalla fondazione. Il 5 giugno ricorda il giorno in cui nel 1920 alla Bandiera dell’Arma fu conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’eroismo dimostrato durante la Grande Guerra. Da quel momento la riccorenza è un’occasione per ricordare i carabinieri che si sono sacrificati per la difesa della patria e nella lotta alla criminalità. Nello specifico ecco le ricompense concesse dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana ai militari durante le celebrazioni avvenute nel Cortile degli Svizzeri. Encomio semplice a: Tenente Antonio Vita Carino; Maresciallo Capo Alessio Piersimoni, Maresciallo Ordinario Stefano Devicienti; Maresciallo Ordinario Davide Martinelli e Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni Elies per aver condotto un’articolata indagine tra le province di Lucca, Pistoia e Prato, tra l’agosto 2020 e il settembre 2021, nei confronti di un sodalizio criminale dedito a furti, rapine e ricettazione. L’operazione ha portato alla denuncia di 7 soggetti, 6 dei quali tratti in arresto nel corso dell’attività investigativa, ed al recupero di ingente refurtiva.

Encomio semplice a: Vice Brigadiere Fabrizio De Gioia eall’Appuntato Scelto Sebastiano Sagaria che il 5 marzo 2022 sono intervenuti, di notte, dopo un tentativo di furto a un bancomat e dopo aver intercettato l’auto dei ladri si sono lanciati in un lungo e rischioso inseguimento ad alta velocità e sono riusciti a bloccare la fuga. Uno dei due malviventi è stato poi arrestato e sono stati recuperati due dispositivi esplodenti e arnesi da scasso.

Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione carabinieri Liguria al Tenente Colonnello Dario Ragusa, che ad agosto 2019, in qualità di Comandante di Compagnia di Savona, ha diretto, partecipandovi, “con elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere“ le indagini per individuare l’autore di un tentato omicidio commesso nei confronti di un minore e per il quale sono state denunciate due persone. Infine, attestato di benemerenza al Brigadiere in congedo Umberto Pignoloni per “l’attaccamento all’istituzione e l’esempio di impegno civico svolto nell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia“ e attestati di merito agli studenti della scuola di primo e secondo grado per “essersi distinti nell’anno scolastico 20222023, dando dimostrazione di solidarietà e alto senso civico“.

Teresa Scarcella