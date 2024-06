Aprirà Sergio Rubini, poi Drusilla Foer, Silvio Orlando e tanti altri

Sarà Sergio Rubini, assente dal palcoscenico del Giglio da dieci anni, ad aprire il cartellone della Prosa 2024-2025 a dicembre (venerdì 6 ore 21, sabato 7 doppia recita, per il turno C alle 16 e per il turno B alle 21) con la grande letteratura di Robert Louis Stevenson in “Il caso Jekyll“. Seguirà “Molto rumore per nulla“ di Shakespeare (venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio ore 21, domenica 2 febbraio ore 16) che vedrà protagonista un artista poliedrico e molto amato dai giovani come Lodo Guenzi. Un’operazione straordinaria è quella prodotta dal Teatro Stabile di Genova, che ci propone “Fantozzi. Una tragedia“ (venerdì 7 e sabato 8 febbraio ore 21, domenica 9 febbraio ore 16) di uno dei più acclamati registi italiani, Davide Livermore, con Gianni Fantoni. Grande attesa, dopo la sospensione della tournée nella passata stagione, per Drusilla Foer che, insieme ad Elena Talenti, interpreta “Venere nemica“ per la regia di Dimitri Milopulos. Lo spettacolo si terrà dal 14 al 16 febbraio (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16).

Temi di bruciante attualità in “Come gli uccelli“ (venerdì 28 febbraio e sabato 1° marzo ore 21, domenica 2 marzo ore 16): la storia di due moderni Romeo e Giulietta (lui israeliano, lei araba) in un racconto potente, toccante, scomodo e lacerante. Acclamato al Giglio con “La vita davanti a sé“, Silvio Orlando si cimenterà in “Ciarlatani“ di Pablo Remón (venerdì 14 e sabato 15 marzo ore 21, domenica 16 marzo ore 16). “Fedra“ di Jean Racine nella lettura della Compagnia Lombardi Tiezzi sarà al Giglio dal 21 al 23 marzo (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16). Nel mese di marzo dell’anno giubilare 2025 (venerdì 28 a sabato 29 ore 21, domenica 30 ore 16) il Teatro del Giglio ospiterà “I due Papi“ con protagonisti Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo.

Il teatro si interrogherà su temi di forte attualità anche grazie al lavoro di Ambra Angiolini, che si cimenta nell’adattamento teatrale del romanzo “Oliva Denaro“ di Viola Ardone scritto con Giorgio Gallione (venerdì 4 e sabato 5 aprile ore 21, domenica 6 aprile ore 16).