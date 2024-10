Apre lo sportello ABC. S.Luca e Campo di Marte un servizio dedicato alle persone sorde

Un nuovo strumento per abbattere le barriere comunicative e supportare al meglio anche i pazienti non udenti. Sarà aperto da lunedì 4 novembre il nuovo sportello Abc dedicato alle persone sorde promosso e fortemente voluto da Usl Toscana Nord Ovest, associazione Comunico e Ente nazionale sordi di Lucca. Dopo Livorno, Pisa, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana e Fornaci di Barga, lo sportello sarà allestito finalmente anche a Lucca all’entrata degli ospedali San Luca e Campo di Marte. Di che si tratta? È un servizio fondamentale di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (comunemente chiamata Lis) e sarà gestito da interpreti dell’associazione Comunico.

Lo sportello, inoltre, potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell’Usl, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l’accesso ai servizi. Come detto, lo sportello Abc sarà facilmente visibile perché allestito proprio nell’area accoglienza degli ospedali. A presentare questa importante novità, ieri al San Luca c’erano Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell’Usl, Spartaco Mencaroni, direttore dell’ospedale San Luca, Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto Piana di Lucca e Andrea Pagano e Antonio Della Maggiora, rispettivamente rappresentante dell’ente nazionale sordi e consigliere dell’associazione Comunico.

"Per noi è una grande soddisfazione - ha commentato la direttrice Guerrini – Ringrazio di cuore le due associazioni del territorio con le quali abbiamo dato il via a una sinergia importante. Da gennaio, inoltre, prenderà il via un corso sul linguaggio dei segni dedicato al personale sanitario, importante per gestire e supportare al meglio i pazienti non udenti. Mi auguro che la risposta sia un successo e che si iscrivano in tanti".

"Questo sportello lo volevamo da anni - ha aggiunto Lo Presti – È sicuramente un buon metodo, inserito nel programma Pass, per rendere accessibili i servizi sanitari anche alle persone con disabilità che, altrimenti, non avrebbero possibilità di accedervi. Teniamo aperta questa formula anche per sviluppi futuri". "Siamo ormai un sistema unico e sempre più integrato – ha detto il direttore del San Luca, Mencaroni - Questo progetto è un tassello fondamentale dell’assistenza integrata, unico tipo di assistenza che dobbiamo riuscire a erogare per poter essere al passo con i cambiamenti del sistema sanitario e soprattutto dei bisogni della popolazione".

"La Toscana si è dimostrata una regione molto sensibile a queste tematiche - hanno commentato Andrea Pagano e Antonio Della Maggiora - Insieme all’Usl siamo riusciti a creare un’ottima squadra di lavoro grazie alla quale abbatteremo sempre di più le barriere della comunicazione. Siamo molto felici che partano anche corsi di sensibilizzazione per il personale sanitario".

Lo sportello alla Cittadella della Salute Campo di Marte è aperto ogni primo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura lunedì 4 novembre); quello all’ospedale San Luca è aperto ogni terzo lunedì del mese dalle 16:30 alle 17:30 (prima apertura il 18 novembre). Per prenotare un appuntamento allo sportello e avere tutte le informazioni del caso è disponibile il numero di telefono 379 1180001, contattabile sia a voce, sia in video chiamata, sia via Whatsapp. In alternativa si può inviare una email a [email protected]

Giulia Prete