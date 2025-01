Apre la prima clinica oculistica veterinaria “Inaugureremo il centro il 1 febbraio“

Una clinica veterinaria specializzata in oculistica, la prima a Lucca. Il centro inaugura il primo febbraio alle 16, in via Pesciatina 604 a Zone (Capannori) e tratterà in modo specifico e esclusivo di visite, diagnostica e chirurgia degli occhi dei piccoli animali. Perché, ad esempio, l’intervento sulla cataratta può migliorare la vita del nostro fedelissimo “Fido“ considerando anche il fatto che le percentuali di successo nel cane si attestano intorno all’85-88%.

Ma c’è anche il problema di Zoe, una giovane Shi-tzu che ad appena 6 anni ha già una importante pigmentazione delle cornee. A gestire la struttura sarà il medico veterinario Alessandra Novelli (nella foto, contatti e prenotazioni sul sito oculisticaveterinaria.org), insieme a un tecnico veterinario e agli anestesisti, oltre a vari collaboratori professionisti a seconda delle esigenze specifiche.

“Mi occupo di Oftalmologia da venti anni circa – così la dottoressa Novelli – in particolare all’Ospedale Veterinario San Concordio. In Toscana la nostra Clinica oculistica veterinaria è la prima struttura di questo tipo, in Italia ne esistono una decina principalmente a Milano, Genova, Roma Napoli, Bologna“.