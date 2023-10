Aperto il casting per una docufiction in Garfagnana

2 Aperto il casting per la nuova docufiction di Alfea Cinematografica, prodotta in collaborazione con Rai Fiction. Si cercano attrici e attori dai 18 ai 45 anni, residenti in Toscana. Riprese in Garfagnana a novembre. Per partecipare inviare foto, self-tape e curriculum a: [email protected], entro il 4 ottobre (info: 3400570206). I candidati più idonei saranno ricontattati. La docufiction è tratta dal libro “L’orizzonte chiuso“.