Aperta nel Loggiato di Palazzo Pretorio la "Mostra dell’Agricoltura e del Territorio"

I calici sono pronti sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele, che per tutto il mese di settembre accoglierà appassionati, esperti, turisti e passanti occasionali per la degustazione di vini e oli delle colline lucchesi e versiliesi. Partito il nuovo appuntamento con la "Mostra dell’Agricoltura e del Territorio" (nella foto di Alcide l’inaugurazione), dedicata alla promozione dei prodotti tipici locali, promossa dalla Camera di Commercio e organizzata dalla "Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia". Il salotto cittadino, si allestisce di tutto punto, da oltre trent’anni, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, e rientra tra gli appuntamenti storici del "Settembre Lucchese", presentando al grande pubblico i prodotti tipici della provincia.

Presenti e proposte in degustazione 23 aziende accreditate, con circa 90 etichette di vini di produzione locale. Presenti anche altre 10 aziende accreditate, con altrettante etichette di olio rappresentative della produzione locale sia Dop “Lucca” che Igp “Toscano” che biologico. Insomma una favolosa vetrina per presentare e far conoscere il territorio e i prodotti della Lucchesia.