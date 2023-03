Antiche camelie, tradizione e novità Si apre la mostra, primo week-end Visite guidate, fiori, cibo e musica

Le attrici principali saranno ovviamente le camelie, ma con alcune novità: cibo della tradizione, musica (di ampio spettro, dal jazz ai concerti d’organo) e anche il pre congresso mondiale su questo amato fiore. Sono questi i tre principali elementi che completano l’offerta della XXXIV Mostra primaverile delle Antiche camelie della Lucchesia.

Più di 80 pullman prenotati – di cui la metà provenienti dall’estero – , definiscono la dimensione sempre più internazionale della manifestazione, promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di oltre trenta realtà associative, nazionali e locali. Tre fine settimana e oltre 100 appuntamenti in programma nel Borgo delle camelie.

Il taglio del nastro, a Pieve e Sant’Andrea di Compito, avverrà alle 11 di domani nel camelieto alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle associazioni di cameliofili italiane e internazionali. A partire da domani e domenica e così sarà anche nei fine settimana successivi (18-19 e 25-26 marzo), la mostra aprirà al pubblico dalle 10 alle 18.

Il centro del paese sarà chiuso al traffico, ma è possibile posteggiare l’auto presso il Frantoio sociale del Compitese, dove si può fare il biglietto (costo 8 euro) e raggiungere il Borgo delle camelie con le navette, messe gratuitamente a disposizione dei visitatori dotati di biglietto (partenze ogni 20 minuti, dalle 9.45; ultimo viaggio di andata alle ore 17, ultimo viaggio di ritorno alle 19).

Oltre all’ex tempore di pittura per adulti e ragazzi e alle numerose mostre fotografiche, è in programma anche l’animazione per i più piccoli e visite guidate al Camellietum Compitese (partenze ogni mezz’ora a cominciare dalle ore 10, ultima visita alle 16.30), alla Torre d’avvistamento e all’Antica Chiusa Borrini (con Guido Cattolica, primo coltivatore italiano di tè).

Per questo fine settimana sono inoltre in programma laboratori con la carta washi giapponese (tenuta dall’artista Meiko Yokoyama) e con i materiali di scarto. Diversi i concerti. Mentre il pianista Gilberto Rossetti suonerà l’organo realizzato da Giovanni Paolo Micheli nel 1741 nella chiesa di Sant’Andrea (domani alle 12 e domenica alle 11.30), il palco dell’Auditorium Augusto Orsi sarà dedicato al jazz (sempre con inizio alle ore 15): domani e domenica si esibirà il trio di Emanuele Marsico (voce e tromba), accompagnato da Sergio Rizzo (chitarra) e Francesco Tino (basso elettrico). Domenica 12 infine, nel camelieto e lungo le vie del borgo si esibirà la banda della Filarmonica “Giacomo Puccini” di Colle di Compito. Il programma completo è sul sito www.camelielucchesia.it.

Infine il cibo. Al Centro Culturale Compitese sarà possibile gustare vini delle cantine del territorio e piatti tipici della tradizione locale. Il menu di questo fine settimana prevede tagliere di salumi e formaggi, pappa al pomodoro, minestra di farro, trippa, fagioli all’uccelletto con salsiccia, arista con giardiniera di verdure, torte lucchesi.

