Andrea Rizzo Pinna, l’uomo da 10 (gol) e lode

E’ il giocatore che sta facendo la differenza in questa Lucchese che non riesce a trovare continuità. Andrea Rizzo Pinna è il capocannoniere di questa squadra con dieci reti in campionato e due in Coppa Italia. Il trequartista milanese, in scadenza di contratto, sta vivendo una stagione veramente bella, costellata da ottime prestazioni e gol pesanti.

Come quelli messi a segno mercoledì nel turno infrasettimanale a Pontedera, dove prima aveva segnato il gol del vantaggio e poi quello del pareggio, dopo che i pisani erano riusciti a ribaltare il match in due minuti.

Si aspettava di chiudere questo campionato in doppia cifra?

"E’ la prima volta per me e sono veramente molto contento. Ho iniziato questo campionato molto bene ed al momento sono con dodici gol all’attivo e due doppiette realizzate contro Recanatese e appunto Pontedera. Sto giocando con molta fiducia ed il mio obiettivo è quello di continuare su questa strada".

Si aspettava di essere il capocannoniere di questa squadra?

"A dire il vero no, ma mi fa molto piacere. Il merito però non è solo mio, ma anche dei miei compagni che mi stanno aiutando moltissimo".

Le piace giocare nel ruolo che Gorgone ha scelto, ma soprattutto con questo modulo?

"Posso giocare sia come trequartista che come esterno sinistro e mi piace molto il 4-3-3, perché mi dà anche la possibilità di accentrarmi, come in occasione del primo gol contro il Pontedera".

A proposito della gara contro il Pontedera, lei è stato l’autentico mattatore della serata.

"Sono rammaricato perché non sono riuscito a segnare il terzo gol. Ho provato a tenere bassa la palla, ma il loro portiere con i piedi è riuscito a deviarla. Ci tenevo a segnare la mia tripletta e a regalare i tre punti alla squadra".

Domenica si torna di nuovo in campo e ci sarà un’altra difficile partita contro l’Olbia, dove bisognerà trovare continuità.

"Sarà una gara tosta, perché entrambi abbiamo bisogno di punti. Noi è vero dovremo trovare quella continuità che troppo spesso ci è mancata. Per fare questo dobbiamo ripartire dalla bella vittoria contro il Rimini e dal pareggio su un campo ostico come quello di Pontedera e cercare come sempre di dare il massimo".

Lei è il miglior giocatore della Lucchese, sia per gol, ma soprattutto per rendimento ed è in scadenza di contratto. La società l’ha già contattata per parlare del rinnovo?

"Al momento i miei procuratori non sono stati contattati da nessuno della Lucchese. Il mio obiettivo adesso è continuare a fare bene per questa squadra ed aiutarla a conquistare punti pesanti, poi a fine stagione vedremo".

Voci di mercato comunque danno l’interessamento di diverse squadre di serie B nei confronti di Rizzo Pinna, che sicuramente avrà un bel mercato, staremo a vedere cosa deciderà di fare la Lucchese, orfana in questo momento di un direttore sportivo.

Alessia Lombardi