Ancora posti disponibili con la dottoressa Spahiu

Problema risolto. C’erano stati disagi, persino una raccolta firme, dopo il pensionamento del dottor Magrini ad Altopascio. Dal 15 aprile la dottoressa Ester Spahiu ha iniziato il suo incarico di medico di famiglia nella Piana di Lucca. Questi gli ambulatori e gli orari del nuovo medico, che sostituisce il dottor Magrini: Altopascio via Papa Giovanni II, lunedì ore 13-16; mercoledì 9-12; venerdì 16-18. Al Turchetto, al Distretto, martedì ore 14-17, giovedì 10-11. La dottoressa ha ancora posti a disposizione e i cittadini interessati sono invitati a effettuare già in questi giorni la scelta per il nuovo medico.

L’auspicio del Comune di Altopascio è poi che la nuova professionista possa fare ambulatorio, una volta individuato lo spazio idoneo, anche nella frazione di Marginone. Dall’amministrazione civica si mette in evidenza il grande lavoro che è stato portato avanti dal Comune stesso e dalla Asl per arrivare alla soluzione attesa.

M.S.