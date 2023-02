Anche Anomalya sfila al Festival di Sanremo

In passerella al Festival di Sanremo ci sarà anche lei, la fiammante “Anomalya“, l’auto made in Lucca nata allo Sly Garage Factory di via del Casalino a Capannori dal lavoro di Sly Soldano, Samuele Pasquinucci, Luca Sabatelli, Guido Cecchi, Luciano Bartolini. “Una follia che ha portato via anni di vita, un sogno che prende forma”, aveva spiegato due anni fa Soldano, apprezzato tecnico con primarie esperienze motoristiche alle spalle che ha dato vita al garage a cui si rivolgono tutti coloro che amano follemente le auto. Anomalya è una due posti che va da 0 a 100 metri in 4,4 secondi, pesa 1080 chilogrammi, che è molto poco, con velocità massima di 270 kmh. I freni ABS di ultima generazione, motore a sei cilindri boxer derivato Porsche. Requisiti che le hanno meritato una ribalta internazionale come quella sanremese dove comparirà venerdì, ospite de “Il salotto delle stelle speciale Sanremo.

“Dopo aver ricevuto l’anno precedente un premio come eccellenza italiana, premio riconosciuto anche alla città di Lucca

per aver dato i natali ad Anomalya, la nostra hypercar, nella figura dell’ex sindaco Tambellini e consegnatagli al nostro ritorno alla fine del Festival, veniamo nuovamente premiati – dichiarano felici gli ideatori di Anomalya – e siamo fieri di questa importante occasione di apparire durante la kermesse sanremese di quest’anno“. Insieme a tutto Sly Garage Factory (Sly Soldano, Samuele Pasquinucci, Luca Sabatelli, Guido Cecchi, Luciano Bartolini) verrà premiato anche Aleandro Baldi (a Sanremo 2 volte con “Non amarmi” e “Passerà”) vincitore del Festival nel 1994 e anche altri artisti protagonisti del Festival canoro. Anomalya insieme ai suoi creatori sono già pronti a scaldare i motori: saranno in onda sul canale 68 del digitale terrestre alle 18 di venerdì.