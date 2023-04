Aml e Comune, ora è sodalizio Firma sulla convenzione biennale

Il matrimonio tra Comune di Lucca e Associazione Musicale Lucchese è stato “celebrato“ ieri a Palazzo Orsetti, a pochi giorni dall’avvio di Lucca Classica Music Festival che si svolgerà dal 26 aprile al primo maggio con quasi 70 eventi. A formalizzare l’intesa la firma di una convenzione biennale che guarda molto lontano, come hanno sottolineato gli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini, il presidente dell’Aml Marco Cattani e il direttore artistico Simone Soldati. “Lucca Classica per noi è l’atto d’amore verso la città che ne sarà contenitore e protagonista“, ha evidenziato il suo ideatore, Simone Soldati che ha anche anticipato qualche “chicca“: il concerto di ottoni dalle finestre di Palazzo Sani, sede di Confcommercio, e il Silent Concert in San Michele, con circa 350 cuffie a disposizione per chi se lo vorrà godere anche girovagando nella piazza e zone limitrofe.

Con l’accordo si biennalizza il rapporto di coorganizzazione del festival musicale che negli anni è cresciuto, grazie anche alla sua formula che unisce cultura e popolarità, fino a diventare, attualmente, punto di riferimento per un vasto pubblico a livello regionale e nazionale. Comune e Associazione Musicale Lucchese si assumono impegni reciproci sia sul piano logistico-organizzativo, che su quello della promozione. La convenzione tratta principalmente il festival Lucca Classica, ma si occupa anche di tutta un’altra serie di iniziative promosse dall’Aml e prevede anche la possibilità di attivarne di ulteriori in altri periodi dell’anno.

“Con questa convenzione della durata di due anni – ha dichiarato l’assessore Pisano – abbiamo voluto prima di tutto rendere stabile e dare sicurezza e continuità a una manifestazione, Lucca Classica Music Festival, che rientra a pieno titolo fra gli eventi di punta dell’offerta culturale della città di Lucca, come dimostrato anche dal ricco e variegato programma di questa edizione, che porterà fra gli altri, nella nostra città, musicisti del calibro di Bollani e di Elio delle Storie Tese, accanto a giovani promesse come il diciannovenne violoncellista Ettore Pagano, che ha recentemente vinto il Concorso internazionale Khachaturian. Un mix vincente, fra guide all’ascolto, appuntamenti dedicati alle famiglie e momenti musicali, che ogni volta esaltano e arricchiscono di note e cultura alla portata di tutti la nostra splendida città”. “Siamo profondamente convinti – ha aggiunto l’assessore Santini - della bontà di questo accordo che rafforza e rende sistematica la collaborazione fra Comune e Associazione Musicale Lucchese, con l’obbiettivo comune di mantenere e, se possibile, migliorare ulteriormente gli standard qualitativi del festival, e al contempo prevedere ulteriori collaborazioni per arricchire l’offerta culturale cittadina in altri periodi dell’anno, perseguendo anche in questo modo l’abolizione della cosiddetta bassa stagione. D’altra parte Lucca Classica era già nel programma che presentammmo alla Camera dei Deputati”. Notizia di queste ore, comunicata da Cattani, il patrocinio del Parlamento Europeo per Lucca Classica. Un’altra prestigiosa investitura.

Laura Sartini