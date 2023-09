Amazon Prime sceglie Montecarlo per la storia del vino e le tradizioni

Amazon Prime sceglie Montecarlo per scoprire la storia del vino e le tradizioni popolari della Lucchesia. E lo fa con un personaggio simbolo di questa terra e della sua tradizione eno-gastronomica: Gino "Fuso" Carmignani, che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di alcuni giornalisti e di una troupe americana della piattaforma video del colosso creato da Jeff Bezos.

Con ”Fuso” è stato affrontato il mondo del vino nelle sue più ampie sfaccettature, il tutto grazie alla bravura e alla capacità comunicativa di Carmignani che, non a caso, è già stato protagonista sugli schermi di Rai e Mediaset, nonché di molte altre emittenti locali. Una grande soddisfazione per il produttore e per tutto il comparto del vino di Montecarlo. Tra l’altro il tutto proprio nei giorni in cui il paese celebra una delle sue feste più sentite: stasera, infatti, ci sarà la solenne Processione dedicata alla Madonna del Soccorso, venerata da tutto il paese e non solo.

E chissà che le telecamere di Amazon non riescano a immortalare anche qualche istante della festa paesana per arricchire il ”servizio” dedicato a Fuso Carmignani. Un grande spot per il paese, all’interno del documentario che stavano registrando, visto che Amazon Prime è una piattaforma digitale che trasmette in streaming in tutto il mondo e ha ormai oltre 170 milioni di abbonati.

Singolare per certi versi anche la scelta della data in cui si è svolta l’intervista: il 6 settembre. La piattaforma è stata lanciata on-line il 7 settembre 2006 con il nome Amazon Unbox che ha cambiato nel 2008 in Amazon Video fino poi all’attuale Prime nel 2015. Quindi Fuso è stato a suo modo testimonial del compleanno del colosso digitale statunitense.

In conclusione, un bel ”colpo” per uno dei più noti produttori di vino locale, la cui fama adesso travalicherà i confini locali per arrivare in tutto il mondo grazie alle immagini di Prime.

Massimo Stefanini