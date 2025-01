All’Agorà corso di teatro per ragazzi

MARLIAUn corso dedicato ai ragazzi per fare le prime esperienze sul palco, ma anche studiato per farli divertire, diventare più padroni di sè stessi e della propria espressività sia verbale che corporea. Al via un corso di teatro dedicato proprio ai più giovani in età compresa tra gli 11 e i 16 anni, promosso dall’associazione Agorà per Marlia, in collaborazione con il Comune di Capannori e La Cattiva Compagnia Teatro, che ogni anno realizza appuntamenti di grande successo con il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? Il corso, condotto da Tiziana Rinaldi, prenderà il via mercoledì 15 gennaio e si terrà ogni settimana fino a luglio, dalle 17.30 alle 19, nella Sala Logos (Piazza del Mercato di Marlia, Sportello al Cittadino). Il percorso prevede una prima fase di propedeutica teatrale con esercizi e giochi per sviluppare la percezione dello spazio, del corpo, la concentrazione e l’immaginazione, passando attraverso il lavoro sulle emozioni e l’improvvisazione. In un secondo momento, i partecipanti lavoreranno alla messa in scena di uno spettacolo, che sarà poi realizzato da loro stessi e presentato al pubblico proprio durante l’undicesima edizione della manifestazione "Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?", in programma nel prossimo luglio. Questa iniziativa si propone di favorire la crescita personale e creativa dei giovani, offrendo un’opportunità unica per esplorare il mondo del teatro in un contesto stimolante e collaborativo. Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare Tiziana Rinaldi al cellulare 347.7561235. (Nella foto il laboratorio di teatro delle passate edizioni)