Alla scoperta del territorio

Tante le occasioni per scegliere come meta ideale la Valle del Serchio per passare dei fine settimana in pieno relax o alla scoperta di borghi storici e delle tante feste in onore dell’autunno che li animano, anche se non è da dimenticare l’ambito dell’escursionismo e il fascino delle passeggiate nel bosco o lungo i sentieri. A proporre per gli ultimi fine settimana di novembre dei cammini particolari e studiati per conoscere la natura, la storia e la cultura che caratterizza i luoghi apuani della Valle sono le guide ambientaliste di Bosco Aperto e dell’Associazione Vis Moventi, con eventi mirati alla scoperta del Parco delle Alpi Apuane.

Per oggi è in programma l’evento "Monte Rovaio, il Sentiero della Libertà"; un cammino nel comune di Molazzana sul filo della storia, per ripercorrere gli eventi e i protagonisti della Battaglia del Monte Rovaio durante la Seconda Guerra Mondiale. L’escursione si snoda lungo Il percorso che va dalle località Piglionico e Colle a Panestra, per raggiungere poi la Casa Museo di Fosco Maraini, dove si potrà anche ammirare in tutta la sua bellezza la catena delle Panie. Il ritrovo è a Castelnuovo, Piazzale della Repubblica alle 9,30.

Domani l’appuntamento sarà con "Il Sentiero dell’Ariosto"; un semplice percorso ad anello sulle tracce ddi Ludovico Ariosto, con partenza dalla Rocca Ariostesca, dove il poeta svolse il suo incarico di commissario ducale dal 1522 al 1525, in direzione Fortezza di Mont’Alfonso, per ammirare case, borghi rurali e il panorama che spazia dalle Apuane fino all’Appennino. Si prosegue il prossimo sabato, 23 novembre, con "Sul Lago Dorato", escursione tra i paesaggi autunnali di Capanne di Careggine con una visita guidata al metato di proprietà del Ristorante La Ceragetta, dove è prevista la degustazione di prodotti locali e stagionali, e nel pomeriggio una escursione sul lago artificiale di Isola Santa, borgo considerato un gioiello naturalistico nel comune di Careggine. Si rimane in questa splendida area anche sabato 30 novembre, con l’escursione "Anello di Isola Santa". Si tratta di una escursione perfetta per godersi la vista sulle cime circostanti, raggiungere alpeggi e paesi abbandonati.

Fio. Co.