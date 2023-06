Alla Alighieri passaggio del testimone sul tema della legalità

“Passaggio di testimone” alla scuola Dante Alighieri. Al termine dell’anno scolastico, gli studenti con la Dirigente Dora Pulina e le insegnanti, hanno scelto il tema della Legalità per “passare il testimone” ai compagni delle classi quarte. Nella Sala della Pia Casa, si è concluso il percorso guidato dall’associazione Libera, con la rappresentazione teatrale messa in scena da Giovanni Esposito che ha saputo coinvolgere ed emozionare durante tutto l’anno scolastico, avevando letto i racconti del libro “La classe dei banchi vuoti” dal quale lo spettacolo trae ispirazione. Era stato ricordato il compleanno di Dodò, Domenico Gabriele, uno dei bambini vittima della ‘ndrangheta, con una partita di calcio, in concomitanza con il torneo organizzato a Crotone da associazioni e familiari. Al termine della rappresentazione teatrale e del dibattito che ne è scaturito, i ragazzi si sono esibiti cantando e accompagnando con la chitarra la canzone “Pensa” di Fabrizio Moro che, in occasione del “passaggio di testimone” odierno, è stata tradotta in Lingua dei Segni.