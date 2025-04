Alfarano: ”Incapacità di gestire il problema“

"Da quanto emerge sulla stampa arriva l’ennesima conferma di incapacità di gestione del problema sicurezza da parte dell’amministrazione Pardini". Lo sostiene il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Vincenzo Alfarano, riferendosi al probabile rinvio del servizio notturno della polizia municipale.

"Nonostante il cambio di assessore – dice Alfarano – sempre più evidentemente rimosso unicamente per assecondare giochi di potere, la città continua ad assistere ad episodi di violenza e disordine. Apprendiamo anche e soprattutto che la partenza del servizio di polizia municipale h 24, la cui attivazione è stata richiesta anche dalla prefettura, è destinato, per l’ennesima volta, ad essere rimandato non si sa bene per quali motivi che avremmo piacere di conoscere".

Poi, Alfarano attacca direttamente il sindaco, Mario Pardini: "Il sindaco, come sempre, sul punto sicurezza tace, magari pensando di rifugiarsi dietro la scusa di non sapere. Noi tutti – e la conclusione del capogrupp Pd – nel frattempo, ci chiediamo se manchi la volontà politica di portare avanti iniziative ed istituire servizi per una città più sicura, o se siamo di fronte ad un’ incapacità politica irrimediabile della Giunta in cui cambiano gli assessori ma lo spartito resta il medesimo.”