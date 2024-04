Al via il corso gratuito di lettura espressiva a Palazzo Ducale

La lettura espressiva, il radiodramma, il podcast e il fumetto animato: cosa hanno in comune? Oltre a essere linguaggi estremamente contemporanei, sono i protagonisti di un corso di formazione gratuito curato da BiblioLucca, che si svolgerà tra aprile e maggio a Palazzo Ducale. Il corso è rivolto sia ai giovani (maggiorenni), sia agli adulti. Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2023. La prima parte del corso si svolgerà nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, il 18 aprile, 9 e 21 maggio e avrà forma di laboratorio sui temi dell’ideazione e della lettura e il docente sarà Alessandro Bertolucci. La seconda parte - i cui giorni e orari sono ancora da definire - si comporrà di due laboratori, sempre tenuti da Bertolucci, con registrazione collettiva dal vivo. Il corso gratuito, ha posti limitati, pertanto è necessaria l’iscrizione al link: https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=cbb45674-9cf2-487fbcf6-cdb5eb6aa8ff_1221_260450_1. Per informazioni si può telefonare allo 0583/432232 o scrivere alla mail: [email protected]