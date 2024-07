Al Summer stand informativi per dire basta a droghe e alcol

Proseguono le iniziative del Progetto Carambole. L’iniziativa, coordinata dall’assessorato alle politiche giovanili e sociali in collaborazione con l’ufficio della sicurezza, con la supervisione degli assessori Cristina Consani e Giovanni Minniti, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti attraverso il coinvolgimento dei giovani ed è coordinata dall’amministrazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, l’Ufficio Scolastico Territoriale, ASL e Prefettura.

Gli stand del progetto, con materiale illustrativo e gadget, saranno posizionati in piazza San Michele nei giorni dei concerti del Summer Festival, che richiameranno un gran numero di giovani. Le date previste sono quindi: 3, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21 e 26 luglio, dalle ore 21 alle 00. Gli stand sono organizzati dalla Fondazione CeIS e dalla Coop Impronta, con un un percorso virtuale tramite specifici occhiali di simulazione.

Previsti anche incontri informativi presso sette autoscuole del territorio, tenuti dalla Fondazione CeIS Lucca e della Coop Impronta, che rendono noti gli effetti di alcol e droga sulla guida anche tramite video appositamente realizzati e occhiali di simulazione. Al centro civico di San Vito ogni secondo e quarto martedì del mese e al centro civico di Pontetetto ogni secondo e quarto giovedì del mese, dalle ore 15 alle ore 18 sportelli d’ascolto per supporto, assistenza e informazioni legate alle tematiche inerenti il progetto.

Preziosa infine l’attività ‘Unità di Strada’ in sinergia con gli agenti della Polizia Municipale e gli educatori della Coop Impronta nei giorni, 5, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20 e 26 luglio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, sempre posizionati in piazza San Michele, fornendo ai giovani informazioni anche tecniche e legali riguardo all’utilizzo di alcol e droghe.