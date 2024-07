Al Real Collegio il Trio Voces Intimae

Grande successo per il concerto inaugurale della nona edizione di Virtuoso & Belcanto Festival, la rassegna musicale che, fino al 28 luglio, renderà Lucca capitale della musica d’eccellenza. Lo spettacolo di apertura, che si è tenuto lunedì sera al Real Collegio, ha visto esibirsi la celebre violinista Anna Agafia di fronte a una platea interessata e numerosa. La giornata di oggi prenderà invece il via con due concerti degli Young Talents Concert, il primo alle 12 nel Chiostro di Santa Caterina e il secondo alle 17 al Caffè Santa Zita, in Piazza San Frediano. Entrambi i concerti sono a ingresso libero. La terza giornata del Festival si concluderà con un concerto alle 21.15 nella Sala del Teatro del Real Collegio, con protagonista il Trio Voces Intimae. Il trio, composto da Riccardo Cecchetti, direttore artistico del Festival, al fortepiano, Simone Bernardini al violino e Sandro Meo al violoncello, eseguirà il Trio in Do maggiore, Hob.XV:27 di Franz Joseph Haydn e il Trio in Si bemolle maggiore, Op.97, "Arciduca" di Ludwig van Beethoven.