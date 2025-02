Al Polo culturale “Artèmisia“. Podcast e letture libere. È il tempo di “Voltapagina“

Attività gratuite destinate ai giovani fino ai 30 anni di età che vanno dal video doppiaggio, ai laboratori di podcast alle serate di lettura e gioco da tovolo. Si parte da "VoltaPagina" l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale al Polo Culturale Artèmisia di Tassignano nell’ambito del progetto Let’s Ginb ‘La biblioteca vi aspetta’ che intende favorire la frequentazione dei giovani delle biblioteche comunali e la creazione di nuove attività al loro interno. VoltaPagina è un Biblioclub di letture libere rivolto agli under 30 che consente ai partecipanti di condividere pensieri ed emozioni appartenenti a romanzi, saggi, graphic novel, testi di canzoni. L’appuntamento il 28 febbraio, alle 17.45, poi il 27 marzo, il 24 aprile e il 29 maggio alle 18. Proseguono anche i laboratori per creare Podcast (il venerdì alle 18.30) e il laboratorio di video doppiaggio, sempre il venerdì, ma alle 21 ed ha la finalità di coinvolgere i partecipanti nella creazione di uno o più video doppiati da utilizzare e diffondere sugli spazi virtuali delle politiche giovanili. Per informazioni su queste iniziative è possibile rivolgersi alla biblioteca ‘Ungaretti’ al polo culturale Artemisia. Per iscriversi utilizzare il seguente form: https://forms.gle/Wug9EBVV47mfcqM97. "Le iniziative sono finalizzate a promuovere l’aggregazione giovanile e le attività culturali, creative e di intrattenimento che vanno ad intercettare i reali interessi e passioni dei giovani del nostro territorio – spiega l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti –. Sono infatti nate da un percorso partecipativo volto a sviluppare il protagonismo giovanile".