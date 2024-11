Adotta il festival “Little Lucy“. Inizia la campagna di raccolta fondi

"Adotta il Festival Letterario Little Lucy". Questo il messaggio diffuso in queste ore dalla "Libreria sopra la Penna" di Lucignana, ideato dalla poetessa e scrittrice Alba Donati e dai suoi collaboratori più stretti per chiedere il sostegno e rendere maggiormente ampi i confini del Festival letterario con una campagna di crowdfunding, appena lanciata sulla piattaforma "Rete del dono". La proposta, che vede un ritorno al passato e precisamente al 2019 quando l’ormai famosissimo cottage letterario di Alba Donati in quel di Lucignana prese vita soprattutto grazie alle donazioni di generosi donatori che si erano appassionati al visionario progetto, è stata immessa in rete da Fenysia-scuola dei linguaggi della cultura, anche tra gli enti organizzatori di "Little Lucy, un festival letterario piccolo così" e si pone l’obiettivo di raggiungere 10mila euro. Risorse che saranno utilizzate per implementare in qualità e in quantità gli incontri che si terranno nel quinto anno di manifestazione, utili per organizzare un Festival ancora più ricco di appuntamenti dedicati a lettori di ogni età.Entrando nello specifico, il progetto previsto sarebbe articolato con queste modalità: da giugno a settembre 2025, la forma conosciuta di Little Lucy, con circa15 incontri per approfondire la conoscenza di autrici e autori di fama nazionale e internazionale, e l’assegnazione di 2 premi letterari esclusivi, "Libreria Sopra la Penna- Pia Pera" e "Scrivere sull’orizzonte della collina", alla loro seconda edizione.

Quest’anno a vincere Il primo premio in onore di Pia Pera è stata la poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, mentre l’altro se lo è aggiudicato Alberto Manguel. La seconda fase del progetto prevede poi il prolungamento da ottobre 2025 ad aprile 2026 con l’evento "Little Lucy all’ora del thè" e altri 15 incontri con autrici e autori, oltre all’appuntamento con la cerimonia natalizia del thè, quello con le favole della Garfagnana e delle Alpi Apuane e un ultimo riservato ai racconti con la Befana.

"In questi ultimi 4 anni il piccolo paese di Lucignana ha adottato persone meravigliose con accenti, lingue e colori diversi - commentano dalla Alba Donati e Pierpaolo Orlando - e questa nuova famiglia ci piace molto. Per festeggiare i primi 5 anni del Festival vogliamo dilatarne i confini garantendo un calendario di eventi gratuiti lungo 11 mesi con l’ alternarsi momenti dedicati alla storia locale e a incontri con autrici e autori. Per realizzare questa programmazione e permettere a molte persone di essere parte di questa nuova famiglia letteraria abbiamo bisogno del sostegno di tutte le persone che hanno già sperimentato o sperimenteranno la forza magnetica di questo piccolo Festival, fatto di libri, parole e persone".

Fiorella Corti