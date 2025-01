Addio a Giorgio Tori. La cultura è in lutto

È venuto a mancare nella tarda serata di domenica, a 83 anni, il dottor Giorgio Tori. I funerali si tengono domani alle 15 nella Chiesa di S. Andrea in Montecarlo, partendo dall’abitazione sita in piazza Carrara 5. La famiglia chiede “non fiori ma eventuali offerte devolute alla Misericordia di Montecarlo“.

Nato a Roma nel 1941, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e diplomato presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dello stesso Ateneo, è entrato nell’Amministrazione archivistica nel 1967 prestando servizio presso gli archivi di Stato di Pisa, Massa, Firenze e l’Archivio di Stato di Lucca, che ha diretto dal 1988 al 2008, dove ha anche presieduto l’annesso laboratorio di restauro.

Specializzato anche in paleografia e diplomatica, in qualità di studioso ha organizzato mostre documentarie e convegni, ha partecipato a numerosi incontri e simposi nazionali e internazionali in materie archivistiche e storiche e si è dedicato alla carriera accademica tenendo corsi di archivistica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Già membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Tori è stato Presidente della Fondazione Ragghianti dal 2012 al 2018 per la quale, tra i vari meriti nella sua funzione, va riconosciuto il fondamentale impulso dato all’inventariazione dei numerosi e importanti fondi archivistici.

Giorgio Tori è stato socio fondatore dell’Istituto Storico Lucchese e membro ordinario dell’Accademia lucchese di lettere, scienze ed arti e in questi ruoli si è dedicato allo studio documentario della città come autore di numerosi articoli e volumi sulla storia di Lucca e del suo territorio, con particolare riferimento alle vicende istituzionali del XIV secolo e al periodo francese. Importante la sua curatela, nel 2015, della nuova edizione della Croniche di Giovanni Sercambi riconosciuta come “la fonte” della storiografia lucchese del XIII e XIV secolo.

Il presidente Alberto Fontana, il direttore Paolo Bolpagni, gli organi istituzionali e il personale della Fondazione Ragghianti esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa dell’indimenticabile dottor Tori, la cui competenza, professionalità e umanità hanno accompagnato il suo mandato alla guida della Fondazione.