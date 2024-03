Accusa un problema al cuore, salvato grazie all’ecg in farmacia

Non si sentiva bene. Così si è rivolto alla farmacia Malagrinò Piccinni in viale Marti a San Marco per un ecocardiogramma urgente. E’ così è emerso che era in atto un grave scompenso cardiaco. Dal test all’ambulanza della Misericordia in arrivo è passato pochissimo e l’uomo è stato così trasferito al San Luca per i necessari approfondimenti. “Ieri mattina è successo qualcosa che ci rende orgogliosi di fare questo mestiere e che è bello condividere – così i referenti della farmacia –. Un paziente ci ha chiesto di fare un Ecg urgente su richiesta del suo specialista e, subito dopo aver fatto l’esame, siamo stati contattati dal cardiologo in telemedicina che stava valutando il tracciato in diretta per chiamare un’ambulanza poiché il paziente aveva in corso un grave scompenso cardiaco. In meno di 5 minuti il paziente è stato raggiunto in Farmacia dall’ambulanza che ha provveduto a prenderlo in carico. Grazie di cuore alla Misericordia per il tempestivo servizio e a tutti gli specialisti del San Luca“.