Accoltellato in stazione. L’aggressione è un ’giallo’

Un’aggressione in centro, appena sceso dal treno in stazione. E’ un “giallo“ il drammatico episodio accaduto sabato notte a Foligno, in provincia di Perugia. E’ stata una vera notte da incubo per un 25enne lucchese che era arrivato a Foligno in treno insieme ai suoi amici ed è stato poi aggredito da un malvivente che lo ha accoltellato. Il giovane, che è residente a Lucca, è stato ferito gravemente ad un fianco. Adesso si trova ricoverato in chirurgia nell’ospedale cittadino per una ferita penetrante dell’addome. Le sue condizioni sono comunque in miglioramento.

I Carabinieri di Foligno, diretti dal capitano Antonello Maria De Sanctis, indagano e stanno cercando di ricostruire nei dettagli l’accaduto per risalire all’identità del misterioso aggressore. L’episodio è successo intorno alla mezzanotte di sabato scorso. Il giovane lucchese - secondo una prima ricostruzione dei carabinieri - era arrivato alla stazione in treno con un gruppo di conoscenti per andare a trascorrere la serata in una discoteca del posto. Improvvisamente una persona gli si è avvicinata e l’ha colpito al fianco destro con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello. Secondo quanto si è appreso, è stato lo stesso ferito, rimasto sempre cosciente, a chiamare un’ambulanza.

Il giovane ha raccontato quanto accaduto agli investigatori, che per le loro indagini possono anche contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi di tale aggressione. Al centro dell’attenzione l’eventualità che tale episodio possa essere generato da dissapori tra le due persone. Oppure che ci possa essere stato un tentativo di rapina o qualcosa di simile. Al momento il movente di questa inquietante aggressione resta un “giallo“. Sarà fondamentale, come detto, il ruolo della videosorveglianza che copre molto bene la zona, per ricostruire la dinamica e per andare ad individuare anche l’identità dell’aggressore del giovane. Senza dubbio è un periodo particolare, per Foligno, sul fronte della sicurezza.