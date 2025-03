A Mont’Alfonso l’irresistibile dantesca follia di Maurizio Lastrico

Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. Maurizio Lastrico, ovviamente. L’attore e stand up comedian sarà in scena sabato 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul lastrico”, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle 2025. Chiunque conosca Maurizio Lastrico associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistato il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare.

In questo nuovo show ci parla della sua vita e della sua carriera, giocando ancora con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico: un live che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi. Del resto il palco è l’habitat naturale di Maurizio, la passione per il suo mestiere ci arriva forte e ci fa bene tanto quanto le risate che ci fa fare. L’invito è a farsi un regalo e godetersi questo folle, alto, basso, poetico, ligure, empatico, feroce, eclettico artista dalla solida formazione teatrale e dall’altrettanto proficua vita cabarettistica: per raccontare “semplicemente” l’essere umano.

I biglietti sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) sarà possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it.

Lo spettacolo di Lastrico va ad aggiungersi ai già annunciati concerti di Fiorella Mannoia, Stefano Bollani e Cristiano De André. E altri grandi ospiti sono in arrivo per l’edizione 2025 di Mont’Alfonso sotto le stelle.