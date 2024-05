A giugno patto tra scuole e sport. Scenderà in campo “Slurp“ e si preparano le attività motorie

L’Ufficio scolastico di Lucca in collaborazione con Coni e Ufficio Sport presenterà il calendario degli eventi Sportivi dedicati alle attività Motorie per le Scuole dell’Infanzia e della Primaria che si terranno il primo e il cinque giugno al Campo Moreno Martini (ex Campo Coni). Le proposte educative su cui si basano le progettualità che vengono messe in atto per le attività motorie negli Istituti del Comune di Lucca vogliono essere uno “strumento ausiliario” al lavoro quotidiano delle educatrici: l’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con il ritmo possono agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e nello sviluppo delle proprie capacità.

“Ciò non deve essere inteso come “avviamento allo sport” – spiegano gli organizzatori – , ma come attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie (in particolare gli schemi motori di base), porta al superamento di paure che i bambini manifestano nell’affrontare determinate esperienze motorie nuove“. Nello specifico il Progetto Slurp “Gioco Sport” ha visto il coinvolgimento di circa 3.500 studenti della scuola dell’Infanzia che hanno svolto attività differenziate in base all’età 3 – 4 – 5 anni coinvolgendo anche gli studenti delle classi 1^ della primaria grazie al sostegno economico, promosso quest’anno per la prima volta,motorie (in modo particolare gli dagli assessorati all’istruzione e allo sport del Comune di Lucca.

Gli esperti che hanno svolto il servizio all’interno degli Istituti sono tutti docenti laureati in Scienze Motorie che hanno messo al servizio degli studenti la propria esperienza e professionalità secondo quelli che sono i principi delle attività motorie quale strumento fondamentale per la maturazione complessiva del bambino.

Mentre per l’evento del 5 Giugno 2024 saranno coinvolti tutte le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria del Comune di Lucca che si cimenteranno un percorso didattico ludico-motorio sperimentale, finalizzato a promuovere lo sport quale strumento di inclusione, integrazione sociale, di contrasto ad ogni forma di discriminazione, di diffusione dei corretti e sani stili di vita in occasione dei Giochi delle Gioventù che dopo il blocco del 2017 vedono nuovamente la loro istituzione come da protocollo d’intesa del primo giugno dello scorso anno che vede coinvolti Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Il Ministero della Salute, Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Il Ministro per le disabilità ed Il Ministro per lo Sport e i Giovani.

A conclusione di quello che sarà un vero e proprio “Giugno mese dello sport”, ci sarà la Festa dello Sport organizzata dall’amministrazione comunale sul Parco Fluviale, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive del comune, degli enti di promozione sportiva e della rifondata Consulta dello Sport. “Un evento – sottolineano gli organizzatori – che intende favorire l’avvicinamento al mondo dello sport da parte dei giovani, riportare i lucchesi ad animare il Parco Fluviale attraverso varie iniziative e premiare le asd che si sono distinte nelle rispettive stagioni sportive“. Gli ingredienti ci sono tutti.

L.S.