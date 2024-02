A Gallicano arriva uno sportello che rilascerà passaporti

Grande soddisfazione per cittadinanza e amministrazione di Gallicano, guidata dal sindaco David Saisi, per il nuovo traguardo raggiunto nell’ambito dei servizi offerti ai cittadini. Ai tanti supporti di facilitazione nel settore digitale nati negli ultimi anni, che hanno visto la collaborazione di enti locali e sovracomunali, si va infatti ad aggiungere in queste ore altre opportunità, tra le quali un importante sportello dove verranno rilasciati i passaporti. "In questi anni, grazie ai ragazzi del servizio civile e non soltanto, abbiamo fornito all’interno del Ciaf di Gallicano informazioni puntuali su come attivare uno SPID, una Carta di Identità Elettronica, effettuare pagamenti con PagoPa e altre attività inerenti ai rapporti con la pubblica amministrazione - commenta David Saisi -. Ora, grazie al progetto Punto Digitale Facile della Regione Toscana, facciamo un’ulteriore step in avanti; così al Ciaf sarà possibile essere supportati dai Facilitatori Digitali nell’utilizzo di Internet e degli strumenti digitali. Il ruolo del Facilitatore Digitale - spiega - è quello di supportare lo sviluppo di competenze di base della cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online, in particolare della PA, individuando le esigenze dei singoli cittadini e fornendo loro ausilio e orientamento".

Stamani, intanto, nella Sala Giunta di Palazzo Ducale, sarà firmato il protocollo di intesa tra la Provincia, la Questura di Lucca, l’Unione dei Comuni della Garfagnana e le due Unioni dei Comuni della Media Valle del Serchio per l’apertura di uno sportello passaporti nel comune di Gallicano.

Fio. Co.