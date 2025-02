A breve completata via Pertini

Si avviano alla conclusione i lavori di costruzione del secondo tratto di via Sandro Pertini fra via dei Pellegrini e via dei Sillori. Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, assieme a Giovanni Del Debbio della ditta Del Debbio spa – che sta

realizzando l’opera – ha visitato il cantiere che è ormai nella sua fase conclusiva. Attualmente, sono in fase di montaggio i pali della pubblica illuminazione, i guardrail, l’impianto di irrigazione per la messa a dimora degli alberi, la pista ciclabile per un importo complessivo di quasi tre milioni di euro (2,96 per l’esatezza) totalmente a carico del Comune di Lucca.

"Una infrastruttura che servirà in modo efficiente tutta la zona allontanando il traffico dalle case con una nuova viabilità ciclabile a latere – commenta l’assessore Buchignani – Le opere più impegnative sono concluse, meteo permettendo, entro l’inizio di marzo dovremmo arrivare al completamento definitivo e all’apertura".