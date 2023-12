Mika torna in Italia: unica data al Lucca Summer Festival

Lucca, 1 dicembre 2023 – Nel giorno in cui esce il suo nuovo album, Mika annuncia anche le date del prossimo tour. In Italia sarà presente con un unico concerto speciale, proprio al Lucca Summer Festival il 19 luglio sul palco di Piazza Napoleone.​​​​​​ Sarà l’occasione perfetta per presentare al pubblico del nostro paese i brani di questo nuovo progetto insieme a tutte le sue hits. La sua ultima fatica, Que Ta Tête Fleurisse Toujours, è un album composto da 12 tracce, il primo della sua carriera registrato interamente in francese. Pop, melodico, estremamente gioioso ma anche intimo e personale. La sua uscita anticipa il tour in partenza a marzo, che vedrà la popstar esibirsi in 16 città in Francia, per poi spostarsi in Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Irlanda. “Questo album mi ha sbloccato, mi ha dato l’opportunità di riconnettermi con i miei colori, senza diluirli, senza aver paura di esprimermi in totale libertà. Con questo album voglio permettere alle persone di entrare nella mia testa e nella mia vita in relazione al mio rapporto con la Francia. Ho deciso di registrarlo interamente in francese, perché non volevo esprimere questa fase così importante della mia vita in inglese. E devo dirlo, mentre creavo questo disco, non mi sono mai annoiato”, ha commentato così l’artista. Mika ha inaugurato la sua carriera nel 2007 con il singolo Grace Kelly, brano che ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo e che tutt’oggi continua ad essere una hit di successo. Il suo album di debutto, Life In Cartoon Motion, ha registrato ad oggi oltre 2,8 miliardi di stream. Tra i tanti successi di Mika ci sono i brani We Are Golden, Blame It On The Girls e Rain, tracce appartenenti al suo secondo disco dell’artista. Oltre che cantante, Mika è conosciuto dal pubblico anche per le sue apparizioni in televisione. L’artista libanese ha infatti conquistato il cuore del pubblico televisivo di tutta Europa, apparendo come giudice di X Factor Italia e coach di The Voice France, oltre a lanciare il suo varietà televisivo in Italia, StaseraCasaMika.