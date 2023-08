Lucca Film Festival ’23. Parata di stelle in città: da Sandrelli a Martone, Rossi Stuart e Salvatores

Lucca, 30 agosto 2023 - Il red carpet di Lucca Film Festival 2023 è ormai vicinissimo. I giorni da cerchiare sul calendario sono quelli dal 23 settembre al 1 ottobre quando uno degli eventi di punta del panorama culturale, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, sbarcherà a Lucca. L’edizione di quest’anno, la 19ª, punta ancora al valorizzare al meglio le produzioni contemporanee indipendenti che saranno selezionate da una giuria di esperti. Dopo aver portato a Lucca i grandi nomi del cinema internazionale, da Oliver Stone a David Lynch, passando per Alfonso Cuarón, Jeremy Irons, Rupert Everett, Terry Gilliam e altri, sono attese grandi sorprese grazie anche ai main sponsor Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet. I cortometraggi non saranno proiettati solo nei cinema di Lucca, ma anche online per tutta la durata della manifestazione, grazie alla già consolidata partnership con Festival Scope.

Due i concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi a cui si aggiunge la serata del decennale di Lucca Effetto Cinema e il nuovo concorso per cortometraggi, il Lucca Film Festival for Future, che nasce direttamente grazie all’ingresso fra i sostenitori del festival del Gruppo Sofidel. Parte integrante del festival sarà la mostra Anni ’80 Effetto Cinema, a cura di Alessandro Orsucci a Palazzo Pfanner. Un parterre di eccezione illuminerà le giornate del festival. Tra gli ospiti, in attesa dei nomi internazionali che saranno annunciati prossimamente, l’attore e regista Kim Rossi Stuart, l’attrice Stefania Sandrelli, il regista e sceneggiatore Premio Oscar Gabriele Salvatores e il regista e sceneggiatore Mario Martone.

Ad aprire il festival, l’attrice Stefania Sandrelli che sarà insignita del Premio Outstanding Woman in Film Award (in collaborazione con Donne all’ultimo grido - progetto di empowerment femminile) e con il Premio alla Carriera del Lucca Film festival. La Sandrelli, tre David di Donatello, un David alla Carriera, sei Nastri d’Argento e il Leone d’Oro alla Carriera alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, sarà quindi omaggiata con una rassegna di alcuni dei film più iconici da lei interpretati, da “Io la conoscevo bene“ a “Divorzio all’Italiana“, a “Il conformista“, oltre alla parte a lei dedicata in una Mostra sugli anni Ottanta.

Il regista e sceneggiatore Mario Martone sarà quindi ospite al festival, protagonista di una masterclass, domenica 24 settembre, e in serata riceverà il Premio alla Carriera e una speciale onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini, per poi introdurre la proiezione del suo film Il giovane favoloso.

Sabato 30 settembre altra data clou: il regista e sceneggiatore Gabriele Salvatores sarà al centro di un grande omaggio del festival, con una masterclass e la serata di gala per il Premio alla Carriera, cui seguirà la proiezione – in collaborazione con CG Entertainment - della versione restaurata del suo film Nirvana. In seconda serata sarà quindi protagonista del decennale di Lucca Effetto Cinema con uno speciale evento dal vivo che il festival organizzerà in Piazza San Michele e che omaggerà il suo cinema con scenografie, performer, attori e le musiche dal vivo che Federico De Robertis ha composto per lui.

Già vincitore di un David di Donatello, cinque Nastri d’argento e tre Globi d’oro, Rossi Stuart sarà quindi omaggiato dal festival con la proiezione delle sue tre regie cinematografiche, da Anche libero va bene, suo esordio datato 2005 a Tommaso (2016) e Brado (2022). Per il Concorso lungometraggi, sono 12 quelli selezionati e competeranno per

l’assegnazione di quattro premi: Miglior lungometraggio (3.000 euro), assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico, Miglior lungometraggio – Giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari, Miglior lungometraggio – Giuria popolare, premio assegnato dal pubblico, e il Premio Marcello Petrozziello, assegnato dalla giuria stampa.

La competizione dei cortometraggi è parte integrante della storia del Festival e giunge nel 2023 alla sua XIX edizione. Saranno proiettati 12 corti in concorso in anteprima nazionale e alcuni in prima europea, oltre a 9 film fuori concorso tra cui un’anterprima mondiale. È previsto un premio in denaro per l’opera vincitrice del valore di 500 euro, assegnato da una giuria ufficiale composta da personalità di spicco del panorama cinematografico. Confermate inoltre le due Giurie, quella popolare, composta dal pubblico in sala, e quella studentesca a cui sono aperte le iscrizioni. È sufficiente inviare una mail con oggetto: “LFF23 Giuria Studentesca” all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Ma Lucca Film Festival ha lanciato, per l’edizione 2023, un nuovo concorso di cortometraggi, Lucca Film Festival for Future, che nasce grazie alla collaborazione con il Gruppo Sofidel, (titolare del marchio Regina). Un progetto molto sentito dal LFF per sensibilizzare la cittadinanza verso le necessità di una nuova cultura di tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura. Il primo premio sarà di 10mila euro. E poi, naturalmente, “Lucca Effetto Cinema“ che per una notte, sabato 30 settembre, trasformerà la città in un set sotto le stelle.