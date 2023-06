Villa Bottini sarà powered by Patreon: una location esclusiva per i cosplayer

Patreon, nota piattaforma online di creazione e condivisione di contenuti artistici, scende in campo e lo fa impossessandosi degli spazi della magnifica Villa Bottini, dove per l'occasione saranno allestiti due photoshooting esclusivi per tutti i cosplayer. Dietro l'obiettivo, la bravissima Chiara Santaterra. Ma in Villa sarà possibile incontrare anche diversi ospiti del settore cosplay come Giada Robin, Leon Chiro, Meryl Sama, ma anche Nicolas della Contea Gentile che arriverà per l'occasione con tutta la mitica compagnia dell'anello per raccontare la sua storia e il suo progetto. Nelle Sale del piano nobile e nel magico giardino esterno da oltre 1000 mq, le Community Cosplay italiane allestiranno i loro spazi performativi, le loro installazioni e faranno attività di animazione per tutti i giorni del festival, mentre il team di fotografi esperti di Project Cosplay 110, allestirà per l'occasione dei SET da sogno come la scenografia di Halloween, la Sala del Te' giapponese o l'ambientazione post-apocalittica dove i cosplayer potranno essere immortalati per l'occasione. A Palazzo Tucci Al via Lucca Photo Cosplay Anche quest’anno la fotografia artistica dedicata al cosplay di livello torna a prendere vita grazie al progetto Lucca Photo Cosplay, idea nata in collaborazione con il fotografo Marco Tramonte, per creare un autentico crossover stilistico incrociando la suggestione di scenari fiabeschi e fuori dal tempo con la creatività e la forza espressiva dei cosplayer virati al professionismo. Dopo il grande successo del 2019, il progetto si rinnova e per l’occasione si sposta nella magica cornice di Palazzo Tucci, residenza d’epoca mozzafiato, incastonata nel cuore del centro storico lucchese. Quindi, durante i giorni del Festival, una delle più belle e prestigiose residenze storiche di Lucca aprirà le sue porte per l’occasione al settore Cosplay, ospitando fotografi selezionati e cosplayer d’eccezione, che sono diventati gli attori principali della scena fotografia a tema cosplay di questi ultimi anni. L’Auditorium San Romano diventa Esport Cathedral In agenda / Spazio per Arcane, serie TV in arrivo su Netflix il 7 novembre Tanti gli ospiti e tante le occasioni per divertirsi giocando insieme. Tutti i giorni presso l’Auditorium San Romano, rinominata Esport Cathedral, tornano gli Italian Esports Open. Durante il secondo giorno della fiera spazio ai Pokémon con il Pokémon Lucca Party, che dalle ore 11.00 in avanti metterà in scena un’intera giornata di spettacoli a tema in compagnia della community di Pokémon Millennium. Terzo giorno quasi interamente dedicato a RIOT Games e ai suoi tanti e importanti titoli. dalle ore 10.00 la finale del Lucca Baron Battle, attesissimo appuntamento per tutti gli appassionati di League of Legends. Dalle ore 14.00 invece Lucca in Range, dove l’ultimo titolo lanciato dalla casa statunitense, VALORANT, la farà da padrone per le finali tra AR Esport e EasyTarget che si affronteranno sul palco in uno spettacolare Best of 5, disponibile dal vivo ma anche in diretta streaming. Ci sarà inoltre spazio anche per ARCANE, la serie televisiva ispirata a League of Legends in arrivo su Netflix il prossimo 7 novembre. La serie sarà infatti protagonista di una mostra all’interno dell’ex Museo del Fumetto, dove tutti i giorni gli appassionati potranno ammirare gli schizzi, i bozzetti originali e gli artwork dell’imminente serie animata. L’ultimo giorno del Festival sarà invece completamente dedicato al mobile gaming, con il Clash Royale Lucca Showdown, a partire dalle 12.00.